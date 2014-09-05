Папа Римский предлагает каждому спросить себя: Способен ли я сказать Господу: "Я грешный человек"?

Папа Франциск на Святой Мессе во время проповеди, которую он произнес в часовне ватиканской резиденции «Дом Святой Марты» 4 сентября сказал, что когда человек встречает Иисуса Христа, эта встреча дает христианину силу для того, чтобы возвещать Господа другим людям.

Папа Франциск процитировал слова святого апостола Павла из его первого послания к Коритнянам, где он приглашает верующих Коринту, в частности тех, которые считают себя мудрыми, стать «глупыми, чтобы сделаться мудрым, ибо мудрость этого мира - глупость у Бога» (1 Кор. 3, 18-19).

Папа Франциск отметил, что апостол Павел не хвалился своими знаниями, которые от получил во время обучения у известных в то время профессоров, а лишь своими грехами. А в другом месте он говорит, что хвастается «во Христе и то распятом».

Как подчеркнул Епископ Рима, от встречи наших грехов с Христом Господом следует спасительная сила Божья для человека. А если встреча не происходит, то человек не имеет силы для перемены. «Когда забывается об этой встрече, которую мы имели в жизни, то мы становимся светскими, хотим говорить о Боге языком мира; это не нужно, это не дает жизни», - сказал Святейший Отец.

Далее Папа указал на апостола Петра, который во время чудесной рыбалки также имел возможность пережить подобную встречу с Христом, видя и осознавая свои грехи. Он увидел силу Иисуса и свои грехи, именно поэтому упал к ногам Спасителя, сказав: «Иди от меня, Господи, ибо я человек грешный».

Именно в этой встрече есть спасение: когда мой грех встречается со Спасителем. Упадок церквей, приходов, христианского воспитания - это все следствие того, что в жизни христиан не произошло той спасительной встречи, которая способна обновить человека, изменив его сердце.

В заключение Епископ Рима предложил каждому спросить себя: «А я способен сказать Господу: «Я грешный человек», не теоретически, но признавая «конкретный грех»? И я способен верить, что именно Он, Своей кровью, спас меня от греха и дал мне новую жизнь? Я доверяю Христу?»

По материалам сайта "Радио Ватикан"