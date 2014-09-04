Папа Римский призвал довериться Пречистой Деве Марии, чтобы Она научила жить в радости и мире

Церковь, как мать, которая дает жизнь во Христе сказал Папа Франциск 3 сентября, во время общей аудиенции, которая собрала на площади святого Петра в Ватикане десятки тысяч паломников со всего мира.

Папа Римский подчеркнул, что образцом материнства Церкви есть Пречистая Дева Мария. Церковь является продолжением Ее материнства, рожая новых детей во Христе.

«...Глядя на Марию, видим красивое и нежное лицо Церкви; и вглядываясь в Церковь, узнаем замечательное черты Марии. Мы, христиане, не сироты, имеем маму, у нас есть мать, и это прекрасно! Мы не сироты! Церковь является матерью, Мария является матерью", - сказал Папа Римский.

«Церковь получила от Иисуса драгоценное сокровище Евангелия не для того, чтобы задержать его для себя... Мы все призваны с открытым умом и сердцем принять Божье Слово, которое каждый день возвещает Церковь, чтобы это изменяло нас изнутри - только Слово Божье имеет способность изменить нас изнутри, от глубочайших корней. Эту силу имеет Слово Божие, а кто дает нам его дает? Мать Церковь!», - говорит Папа Римский.

Папа Франциск подчеркнул, что Церковь стремится показать верующим путь, которым надо следовать, чтобы жить в радости и мире. Церковь имеет мужество матери, которая знает, что должна защищать своих детей от опасностей... Мать всегда защищает детей. Эта защита также призывает быть бдительными относительно обмана и искушения лукавого. Ибо хотя Бог и покорил сатану, он всегда возвращается со своими соблазнами. Мы не должны быть наивными, но бдительными и твердо стоять в вере.

Папа Франциск призвал довериться Пречистой Деве Марии, чтобы Она научила с искренней способностью принимать, прощать и наполнять доверием и надеждой. «Ведь именно так поступает мама», - подытожил Папа Римский.

По материалам сайта Радио Ватикан