Во Львове 7 сентября молодежь УГКЦ будет встречать крест и икону, подаренные св. Иоанном Павлом II
7 сентября по благословению владыки Игоря, Архиепископа и Митрополита Львовского, во Львовской архиепархии УГКЦ состоится паломничество креста и иконы в рамках мировых дней молодежи.
Ответственной за программу паломничества является Комиссия по делам молодежи Львовской архиепархии УГКЦ.
Организаторы приглашают молодежь, священников, семинаристов активно присоединиться к встрече креста и иконы.
Программа (укр.)
Львів, 7 вересня
09:00 – Розважання біля римо-католицької катедри. Проводить о. Олександр Чумаков, СДБ.
Тема: «Христа засуджують, Він приймає Хрест».
Хрест приймає Школа християнського аніматора (ШХА).
09:15 – Колона вирушає від римо-католицької катедри до пам’ятника Т. Шевченку.
09:20 – Розважання біля пам’ятника Т. Шевченку проводить Катя Степована (ШХА).
Тема: «Христос і жінки, які плачуть».
Хрест приймає Ліцей імені Героїв Крут.
09:30 – Колона вирушає від пам’ятника Т. Шевченку до Головного управління міліції Львівщини.
09:40 – Розважання біля Головного управління міліції Львівщини проводить Ліцей Героїв Крут.
Тема: «Христос зустрічає матір».
Хрест приймає Студентське капеланство.
09:50 – Колона вирушає від Головного управління міліції до головного корпусу Львівського національного університету імені І. Франка.
09:55 – Розважання біля головного корпусу ЛНУ імені І. Франка проводить о. Тарас Островський (Студентське капеланство).
Тема: «Симон Киренейський помагає нести Хрест».
Хрест приймає «Українська молодь - Христові».
10:05 – Колона вирушає від головного корпусу ЛНУ імені І. Франка до архикатедрального собору Святого Юра УГКЦ.
10:15 – Розважання біля брами собору Святого Юра проводить Роман Ковалів (УМХ).
Тема: «Воскресіння ГНІХ».
Хрест приймають Вівтарники.
10:25 – Урочисте внесення Хреста та Ікони до собору Святого Юра.