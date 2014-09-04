Во Львове 7 сентября молодежь УГКЦ будет встречать крест и икону, подаренные св. Иоанном Павлом II

7 сентября по благословению владыки Игоря, Архиепископа и Митрополита Львовского, во Львовской архиепархии УГКЦ состоится паломничество креста и иконы в рамках мировых дней молодежи.

Ответственной за программу паломничества является Комиссия по делам молодежи Львовской архиепархии УГКЦ.

Организаторы приглашают молодежь, священников, семинаристов активно присоединиться к встрече креста и иконы.

Официальный сайт УГКЦ

Программа (укр.)

Львів, 7 вересня

09:00 – Розважання біля римо-католицької катедри. Проводить о. Олександр Чумаков, СДБ.

Тема: «Христа засуджують, Він приймає Хрест».

Хрест приймає Школа християнського аніматора (ШХА).

09:15 – Колона вирушає від римо-католицької катедри до пам’ятника Т. Шевченку.

09:20 – Розважання біля пам’ятника Т. Шевченку проводить Катя Степована (ШХА).

Тема: «Христос і жінки, які плачуть».

Хрест приймає Ліцей імені Героїв Крут.

09:30 – Колона вирушає від пам’ятника Т. Шевченку до Головного управління міліції Львівщини.

09:40 – Розважання біля Головного управління міліції Львівщини проводить Ліцей Героїв Крут.

Тема: «Христос зустрічає матір».

Хрест приймає Студентське капеланство.

09:50 – Колона вирушає від Головного управління міліції до головного корпусу Львівського національного університету імені І. Франка.

09:55 – Розважання біля головного корпусу ЛНУ імені І. Франка проводить о. Тарас Островський (Студентське капеланство).

Тема: «Симон Киренейський помагає нести Хрест».

Хрест приймає «Українська молодь - Христові».

10:05 – Колона вирушає від головного корпусу ЛНУ імені І. Франка до архикатедрального собору Святого Юра УГКЦ.

10:15 – Розважання біля брами собору Святого Юра проводить Роман Ковалів (УМХ).

Тема: «Воскресіння ГНІХ».

Хрест приймають Вівтарники.

10:25 – Урочисте внесення Хреста та Ікони до собору Святого Юра.