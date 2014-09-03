На Тернопольщине отметили 430-ю годовщину основания одного из старейших храмов УГКЦ

На Тернопольщине отметили 430-ю годовщину основания деревянного храма Пресвятой Троицы, который входит в тройку старейших храмов Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, торжества состоялись в селе Заболотовка Чертковского района, участие в них приняли представители местной и областной власти, жители села.

Торжественную архиерейскую литургию возглавил епарх Бучачский Украинской греко-католической церкви владыка Дмитрий Григорак.

«Больше чем четыре столетия назад в этой церквушке отправили первую Святую литургию. Трудно посчитать сколько раз здесь возносили молитвы наши предки за это время. Именно благодаря им, их труду, молитвам, жертвенности мы имеем такую замечательную святыню», - сказал во время проповеди отец Дмитрий.

Заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации Леонид Бицюра во время выступления отметил, что храм является уникальным памятником не только области, но и целого государства, а затем выразил благодарность и признательность всем, кто причастен к сохранению святыни до наших дней.

По словам сельского головы села Заболотовка Михаила Фойдюка, первое упоминание о храме датируется 1584 годом. Строили святыню семнадцать семей.

В храме до наших дней прекрасно сохранился вырезанный иконостас, старинные вышивки, престол. За советских времен деревянная церковь была закрыта, однако прихожане молились возле храма. В советский период все иконы, фигурки, церковные книги люди прятали по своим домам, а с обретением Украиной независимости снова вернули все обратно в церковь.