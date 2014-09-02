Папа Римский написал письмо в Беслан по случаю 10-й годовщины трагедии

Папа Римский Франциск написал письмо жителям Беслана по случаю десятой годовщины трагедии в бесланской школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

О чем именно в своем послании написал понтифик, не сообщается, однако известно, что письмо Франциска в Северную Осетию передаст настоятель монастыря в Тренто, отец Паоло Де Карли, который в 2004 году в течение двух месяцев принимал у себя 60 жителей Беслана.

По сообщению пресс-службы почетного консульства РФ в Больцано говорится, что отец Де Карли вошел в состав делегации почетного консульства, которая в ближайшие дни примет участие в траурных мероприятиях, посвященных десятой годовщине этой ужасной трагедии.

Террористы захватили бесланскую школу N1 утром 1 сентября 2004 года во время проведения праздничной линейки. В заложники были захвачены более 1200 человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.