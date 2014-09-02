Папа Римский призывает в сентябре молиться за душевнобольных и за служение бедным
13:46, 02 сентября 2014Католицизм
9
Папа Римский призывает молиться в течение сентября 2014 года за психически неполноценных и за служение бедным.
Об этом говорится в «общем» и «евангелизационном» наерениях Папы, предназначенных для членов общества «Апостольство молитвы», и для тех, кто молятся в его намерениях.
Общее: "Чтобы психически неполноценные были окружены любовью и помощью, необходимыми для достойной жизни».
Евангелизационное: «Чтобы христиане, воодушевленные Божьим словом, приложили усилия для служения нищим и нуждающимся».
По материалам Радио Ватикан
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter