Папа Римский советует носить с собой карманное издание Евангелия

Христиане, живя в современном мире, всегда должны черпать силы из Евангелия, должны быть солью земли, - это подчеркнул Папа Франциск в воскресенье 31 августа перед молитвой «Ангел Господень» с десятками тысяч паломников и римлян, собравшихся на площади святого Петра в Ватикане.

«Не уподобляйтесь этому миру, но изменяйтесь обновлением ума вашего, чтобы вы убеждались, что есть воля Божия» (Рм 12,2).

Папа подчеркнул, что христиане полностью включены в общественную и культурную действительность наших времен. Но это несет с собой и опасность стать «светскими», риск, что христианин потеряет ту новизну, которая исходит от Господа и Святого Духа.

Для внутреннего обновления нужно постоянно черпать жизненные силы из Евангелия. Нужно каждый день читать и размышлять над Евангелием, чтобы Слово постоянно присутствовало в нашей жизни.

Папа Франциск советует носить с собой карманное издание Евангелия, чтобы иметь возможность перечитывать Христовы слова. Также очень важно принимать участие в Святой Литургии. Кроме того очень важна молитва.

Евангелие, Евхаристия, молитва - вот путь, которым нужно идти, чтобы быть настоящими христианами, подчеркнул Папа Франциск.

По материалам Радио Ватикана