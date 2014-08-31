Израиль предупредил о возможном покушении террористов на Папу Римского

Итальянская газета Il Tempo сообщила со ссылкой на израильские источники, что с недавних пор Папа Римский Франциск стал одной из важнейших мишеней террористической группировки "Исламское государство".

"Исламисты видят в понтифике самый главный символ христианской религии, которую они сами считают ересью", - пояснил источник в израильской разведке, на который ссылается издание.

Институт папства всегда был желанной мишенью террористических организаций. Подобный удар по христианству мог бы помочь воссоздать мусульманскую империю на территории Европы, Африки и Азии.

Несмотря на то, что итальянская разведка не обнаружила признаков подготовки покушения на понтифика, террористическая угроза объявлена властями на всей территории страны. Пресс-служба Ватикана сообщила, что на данный момент "реальных поводов для беспокойства за безопасности Папы нет", и ситуация находится под контролем. Информации о подготовке конкретного покушения также не поступало.

9tv.co.il