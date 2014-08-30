Папа Римский почтит память всех павших во время всех войн

13 сентября Папа Франциск совершит однодневное посещение военного мемориала в Фольяно-Редипулья на севере Италии, чтобы почтить всех павших во время всех войн, а поводом для этого послужит празднование 100-летия начала первой мировой войны, в которой принимал участие также и дедушка Святейшего Отца и от которого, по словам Папы, он услышал «много историй, полных боли».

Фольяно-Редипулья расположено примерно в 450 километрах на север от Рима, в области Гориция, куда Святейший Отец прибудет самолетом.

Вселенский Архиерей помолится перед центральным монументом на австро-венгерском кладбище и преподнесет цветы. Военный мемориал, посвященный итальянским солдатам, которые погибли во время Первой мировой войны, станет местом Святой Мессы, которую он возглавит. В заключение будет совершена молитва за павших и за жертвы всех войн. Святейший Отец вручит военным и всем присутствующим епископам лампадку, которую зажгут во время богослужений по случаю 100-летия Первой мировой войны.

Военный мемориал а Редипулья, один из крупнейших в мире, был открыт в 1938 году. Он является местом памяти о 689 тыс. итальянских солдат, которые погибли во время Первой мировой войны.

Сайт Радио Ватикана