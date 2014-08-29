В Зарванице тысячи людей несли свечи и молились за мир в Украине

Второе после всеукраинского по численности паломничество на христианский праздник Успения Пресвятой Богородицы 27-28 августа состоялась в Зарванице. Десятки тысяч паломников, среди которых наибольше верных Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ, пришли к паломническому центру, чтобы помолиться к Зарваницкой Богородице за прекращение войны в Украине.

Несмотря на дождливую погоду, значительное количество паломников шло пешком четыре дня, а затем они активно участвовали в богослужениях. Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский Василий (Семенюк) и Епарх Коломыйско-Черновицкий Василий (Ивасюк) возглавили Божественную Литургию возле приходской церкви, после которой состоялся многолюдныйход со свечами к монументу Богородицы на чудотворном месте и Молебен Пресвятой Богородице. Паломники, среди которых дети, молодежь, взрослые и пожилые люди, несли зажженные свечи и усиленно молились Матери Божией за мир на украинской земле.

«Ситуация в Украине становится хуже, - отметил Митрополит в пастырском слове к верующим. - Поэтому мы сегодня здесь должны жертвовать этот труд, молитву и искренне просить Зарваницкую Матерь Божью, чтобы отвела вражеское нашествие».

Первоиерарх Тернопольско-Зборовский приветствовал на богомолье монсеньора Пьера Паоло Филиколо, директора фонда «Мигрантес» Римской епархии, которая занимается украинскими рабочими в Италии. Почетный гость выразил свое восхищение верой и силой молитвы, которую верные продемонстрировали в Зарванице: «Я растроган из всего сердца тем, что я в Украине и могу молиться Пресвятой Деве, которая принимает наши молитвы, что могу молиться вместе с вами с глубокой верой, которая трогает сердце до глубины».

Монсеньор, поддерживая украинцев в духе, отметил, что Святейший Отец Франциск особенно болеет за Украину. «Папа близок к каждому человеческому сердцу, в минувшее воскресенье во время молитвы «Ангел Господень» Папа молился и просил всех молиться за мир в любимой земле Украине. Мы в этот вечер молились за мир на вашей земле и все намерения, которые вы принесли в своем сердце». Затем попросил: «Приносите вашу веру, где бы вы ни были. Спасибо вам за свидетельство вашей веры, я расскажу о ней всем своим знакомым в Риме».

http://news.ugcc.ua/news/u_zarvanitsі_tisyachі_lyudey_nesli_svіchki_і_molilisya_za_mir_v_ukrainі_71348.html