В Киеве презентовали фильм о хирурге Борисе Белинском, политзаключенном Юрии Шухевиче и архиепископе-эмерите Любомире (Гузаре)

В Киеве по случаю Дня Независимости Украины презентовали кинокартину «Лестница Иакова», первую работу документального проекта «Любомир».

Как сообщает департамент информации УГКЦ, события ленты разворачиваются в львовской кофейне на крыше старого дома, где встречаются трое бывших одноклассников - онкохирург Борис Билинский, многолетний узник советских лагерей Юрий Шухевич и Архиепископ-эмерит Любомир (Гузар).

«Спасибо Блаженнейшему Любомиру, что был с нами в этот очень важный для нас вечер не только на экране. С нетерпением ожидаем встречи в зрительном зале с двумя другими героями фильма: львовская премьера картины «Лестница Иакова» состоится во вторник, 9 сентября», - для Департамента информации рассказали авторы фильма Леся Харченко и Павел Казанцев.

Увидеть документальную ленту смогут все желающие. Сейчас продолжаются переговоры с кинотеатрами о прокате, планируются презентации фильма в Украине и за ее пределами.

«Мы искренне благодарны всем, благодаря кому картина состоялась - священству и мирянам Украинской Греко-Католической Церкви со всего мира, лично Главе УГКЦ за поддержку и внимание к проекту, и конечно - нашим героям. Без них не было бы не только ленты, но и нашего государства», - отмечают авторы фильма.