Древнейшее из никогда не закрывавшихся аббатств Западной Европы – швейцарский монастырь св. Маврикия празднует 1500-летний юбилей. Праздничные мероприятия проходят с весны этого года и до 22 сентября 2015 г., сообщает «Седмица» со ссылкой на kipa/apic.

Выставки реликвий и сокровищ монастыря в Лувре и соборе Парижской Богоматери в марте открыли череду юбилейных торжеств. В Базилике мучеников освятили часовню. К юбилею пройдет презентация фильма об аббатстве и открыт конкурс видео для молодежи.

22 сентября состоится открытие юбилейного года аббатства. 28 сентября здесь пройдет органный концерт, прозвучат произведения Баха, Дворжака и Пуленка. В течение праздничного года запланирован ряд концертов, фестиваль, выставки предметов из сокровищниц монастыря.

Специально к юбилею увеличен выставочный зал аббатства, среди экспонатов которого сокровища, представляющие наибольшую ценность Сен-Мориса: шкатулка Теодорика эпохи Меровингов, кувшин для воды эпохи Каролингов, Дароносица из золота, украшенная жемчугом, драгоценными камнями, ковчег из хрусталя с частицами Тернового венца.

Годом основания аббатства св. Маврикия считается 515 г. Известность монастырю принесли мощи святых мучеников римского легиона, возглавляемого св. воином Маврикием, принявших Христианство и убитых за отказ выступить против братьев по вере.

В ходе раскопок на территории монастыря были открыты баптистерий IV-V вв., 4 церкви эпохи Каролингов, построенные друг за другом с V по XI вв., и склепы, датируемые IV-VIII вв. Нынешняя церковь был построена в XVII в., а башня датируется XI в.