Папа Римский выделил из частного фонда иракским беженцам-христианам миллион долларов

Папа Римский Франциск выделил один миллион долларов из своего частного фонда на помощь христианам, жертвам преследований на Ближнем Востоке. Об этом сообщил специальный посланник понтифика в Ираке итальянский кардинал Фернандо Филони, бывший папский нунций в Багдаде.

Как сообщает Ватиканское радио, кардинал Филони около недели пробыл среди иракских беженцев, "изгнанных из своих домов джихадистским насилием". Он был принят римским первосвященником и рассказал ему подробности своей поездки.

Филони заявил, в частности, что приоритетом должно быть размещение беженцев: "Сейчас они живут в сложных условиях: все помещения заняты, как и все места на улице. Все это - на фоне жары, доходящей до 47-48 градусов (по Цельсию – ред.). Беженцы нуждаются в укрытии от зноя, воде, средствах гигиены, и эти нужды – безотлагательны. Необходимо также подумать об их будущем", - подчеркнул прелат. По мнению кардинала, многие из христиан горячо желают вернуться домой, однако им необходимы гарантии возвращения к нормальной жизни.

Одновременно кардинал не питает иллюзий: "Пока деревни оккупированы, люди не будут возвращаться в свои дома, к своим делам и работе. Иракские беженцы хотят, чтобы их услышали, и пока чувствуют себя оставленными".

Миссия специального посланника папы Франциска в Ираке имела гуманитарный характер, и политические вопросы не входили в его компетенцию, отмечают источники в службе печати Святого Престола. По словам Филони, главной целью поездки было привлечь к проблеме внимание международного сообщества.

В настоящее время в Ираке насчитывается около 130 тысяч беженцев-христиан.

ИТАР-ТАСС