Глава УГКЦ в Киеве освятил памятный Крест Героям Небесной сотни

В 23-ю годовщину Независимости Украины глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав возле межконфессионального храма Святого Николая Чудотворца при Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт» освятил памятный Крест Героям Небесной сотни. Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

«Апостол Павел учит, что когда Иисус Христос умер на Кресте, человек и Бог примирились. На Кресте наш Спаситель явился нам как наш мир. Крест является знаком свободы от греха и смерти, знаком надежды на лучшее будущее, ключом, который открывает небо», - рассказал предстоятель УГКЦ.

«Этот Крест мы освятили в честь Небесной сотни. Ибо Небесная сотня своей смертью победила. И такая сотня сегодня уже не одна... Пусть их жертва в День Независимости будет призывом к примирению, чтобы мы могли обнять друг друга, перешагнуть все преграды и разделения, которые мешают нам строить единое консолидированное общество...», - отметил глава УГКЦ.

Глава Церкви поздравил всех присутствующих с Днем Независимости. А также поблагодарил всех, кто приобщился к сооружению межконфессионального храма Святого Николая Чудотворца и отметил его важность.

В освящении памятного Креста Героям Небесной сотни приняли участие представители разных конфессий и Церквей, известные украинские писатели, поэты, руководство КПИ, студенты и преподаватели, общественные активисты и представители власти.

Перед освящением Глава УГКЦ отслужил молебен Пресвятой Богородице, прося Небесную заступницу о мире в Украине.