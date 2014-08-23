В День Независимости Украины глава УГКЦ освятил памятник Героям Небесной сотни

Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав 24 августа совершит чин освящения памятника Героям Небесной сотни.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, памятник в виде казацкого креста установлен возле нового академического межконфессионального храма в честь святителя Николая Чудотворца при Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт».

Торжество начнется молебном, а завершится выступлением народной академической хоровой капеллы Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Участие в мероприятии примет духовенство разных христианских конфессий, представители академической среды и власти.

*** Университетский храм был заложен в 1885 году, а весной 1887 года - освящен. В 1935 году храм был уничтожен.