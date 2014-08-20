Глава УГКЦ: Бог сияет на нас своим лицом

"Говорят, что в этом году земля уродила больше урожая, чем в предыдущие годы. Это признак того, что Господь сияет своим лицом на свой народ".

Об этом сказал Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время проповеди в Патриаршем соборе Воскресения Христова на праздник Преображения Господня, сообщает департамент информации УГКЦ.

Предстоятель вспомнил, что Преображение Господне - один из 12 крупнейших праздников года.

«Сегодня в евангельском чтении мы слышали, как Иисус Христос вывел своих учеников Петра, Иакова и Иоанна на гору Тавор и преобразился перед ними. Его лицо засияло как солнце», - рассказал Блаженнейший Святослав.

Проповедь Главы УГКЦ на Праздник Преображения Господннього

«Боже, ущедри нас и благослови нас. Просвети лице Твое на нас и помилуй нас». «Вот эти слова открывают нам глубинный смысл того благословения и освящения, которое в этот день мы осуществляем в наших храмах», - объяснил Блаженнейший Святослав.

Традиционно в этот день в храмы люди приносят первые плоды для благословения.

«То, что земля плодоносит, и то, что мы сегодня имеем что принести в храм господень, является символом Божьего благословения. Несмотря на эти вызовы, неуверенности и страхи, в которых мы сегодня находимся, Бог сияет на нас своим лицом. Он благословляет нас, наш народ, нашу землю», - убежден Глава Церкви.