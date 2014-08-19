Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI, создавшего прецедент уходом с папского престола в 2013 году.

Как сообщает «Немецкая волна», на пресс-конференции на борту самолета по дороге из Южной Кореи в Рим Папа Римский заявил, что из-за проблем со здоровьем он может оказаться не в состоянии полноценно исполнять обязанности главы Римско-католической церкви. По словам 77-летнего понтифика, то, что 60 лет назад было для епископа большой редкостью, сегодня считается нормальной практикой.

Архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо взошел на папский престол 13 марта 2013 года, взяв ранее не использованное папством имя Франциск. Первый Папа Римский из Нового Света заработал хорошую репутацию, отличившись скромностью и простотой.

На пресс-конференции на борту самолета из Южной Кореи он прокомментировал утверждение о своей популярности. ”Я смотрю на это как на великодушие народа Божия. Я пытаюсь думать о своих грехах, своих ошибках, чтобы не поддаться гордыне”, - сказал Франциск. По его словам, эта популярность может продлиться недолго, так как через два-три года ”Господь может призвать его к себе”.