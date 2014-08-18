Папа Римский провозгласил блаженными Католической Церкви 124 корейских мучеников

Папа Франциск в Сеуле 16 августа провозгласил блаженными Католической Церкви 124 корейских мучеников. Как сообщает "Радио Ватикан", в богослужении приняли участие более 800 тыс. верных.

«Все они жили и умерли за Христа и теперь царствуют с Ним в радости и славе», - сказал Папа Франциск.

Проповедник отметил, что победа мучеников, их свидетельство силы Божьей любви и сегодня приносит плоды в Корее, в корейской Церкви, которая растет благодаря их жертве.

Папа Римский предложил корейским верующим вспомнить все те великие дела, которые Господь совершил на этой земле как сокровище и сохранять наследие веры и любви, которую они получили от своих предков.

«Кроме того, пример мучеников учит нас важности любви в жизни верой», - добавил Папа Франциск.

Святейший Отец подчеркнул, что пример этих корейских мучеников много может поучить, в частности, потому, что сегодня живем в обществе, где наряду с большим материальным богатством тихо растет бедность, где редко прислушиваются к мольбам бедных и нуждающихся, где Христос и далее призывает Его любить и служить Ему в наших нуждающихся ближних.

«Если будем наследовать пример мучеников и будем верить в слово Господне, тогда поймем большую свободу и радость, с которой они шли навстречу смерти», - отметил Папа Римский.

В заключение проповедник указал, что наследие мученичества 124 корейцев, провозглашенных блаженными Католической Церкви, сможет вдохновить многих мужчин и женщин доброй воли к тому, чтобы трудиться в гармонии ради лучшего, свободного и примиреного общества, делая, таким образом, свой вклад в построение мира и защиту истинных человеческих ценностей в Корее и во всем мире.

По материалам сайта "Радио Ватикан"