В УГКЦ отметили первую годовщину освящения Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве

"Верой человек соединяется своим духом, своей душой и телом с Богом - высшим добром. И только тогда, когда она есть в Нем и с Ним, может победить зло".

Об этом 17 августа сказал глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время проповеди в Патриаршем соборе Воскресения Христова в первую годовщину освящения собора, сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Только Бог является источником победы над злом". Проповедь Блаженнейшего Святослава (Шевчука) ВИДЕО

Предстоятель поздравил всех паломников, прибывших на богомолье, «чтобы здесь, в сердце Украины, молить Господа Бога о мире для нашей земли, о Божьем благословении и силе выстоять в борьбе, которую сегодня ведем».

«В Божьем Слове святого Евангелия в это воскресенье мы созерцаем апостолов, которые пережили поражение... Потом апостолы приходят к Христу, пытаясь понять, в чем заключалась их ошибка. Он им говорит о вере. Победителем может быть только верующий человек. Победить зло может только тот, кто верит в Бога. Ибо вера - это единение, - единение человека с ее Создателем», - подчеркнул проповедник.

Блаженнейший Святослав просит людей задуматься над важностью веры, благодаря которой мы можем победить зло.

«Для верующего человека нет ничего невозможного, ибо в своих мыслях, поступках и желаниях она вмещает Бога и Его силу. И даже тогда, когда в этой борьбе человеческая сила не способна чего-то изменить, за такую верующую личность проявляется вся сила божественной благодати. Поэтому Иисус Христос говорит, что борьбу можно выстоять только в молитве и посте. Почему? Ибо молитва и пост не изменяют Бога, Его намерений. Молитва и пост меняют молитвеника и постника. Верующий человек, который стоит в молитве и посте, очищается, просветляется и соединяется с тем, к кому в молитве взывает. И через нее Господь может творить невозможные для человека дела», - считает архиерей.

Он отметил, что богомольем происходит празднование первой годовщины освящения Патриаршего собора Воскресения Христова.

«Как мы взглянем на историю его строительства, а особенно на последние шаги до его освящения в прошлом году и то, как мы пережили этот тяжелый год после его освящения, то можем с уверенностью сказать, что это Господь построил свой храм руками верующих людей», - считает глава Церкви.

Он отметил, что этот храм стал сердцевиной веры добрых, честных людей. Храм, который, возможно, в самые тяжелые минуты истории Украины стал домом для многих голодных, раненых, нуждающихся.

«Мы продолжаем стоять в этом храме в молитве и посте, чтобы окончательно победить это зло, в борьбе с которым мы стали почти год назад. Верим, что в сочетании с нашим Господом, мы станем победителями добра над злом, Божьей силы над человеческой греховностью и неверностью», - сказал Предстоятель Церкви.

Глава УГКЦ поблагодарил всех, кто трудился над построением собора.

Освящение воды в Днепре ВИДЕО

Во время Литургии духовенство и миряне восстановили крестные обеты. А в конце Богослужения Блаженнейший Святослав освятил воду в Днепре и благословил новую мозаику святых Владимира и Ольги при входе в собор.