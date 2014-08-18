Письмо главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава к митрополиту Онуфрию по случаю его избрания Предстоятелем УПЦ

Его Высокопреосвященству Онуфрию (Березовскому), новоизбранному Предстоятелю Украинской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство!

От имени Синода Епископов и всех верных Украинской Греко-Католической Церкви сердечно поздравляю Вас с избранием на Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Надеемся, что Вы будете славным последователем деятельности и служения своих великих предшественников, в частности новопреставленного Блаженнейшего Владимира, трудов во имя сохранения мира и консолидации украинского общества, начало настоящего диалога и поисков путей единения всех наследников киевского христианства.

Ваше избрание на это высокое служение связываем с надеждой на развитие и укрепление межконфессионального и социального сотрудничества во имя утверждения христианских духовно-нравственных ценностей в современном мире, защиты угнетенных и помощи нуждающимся.

Пусть Божественная благодать сопровождает Вашу будущую работу и поможет нести нелегкий крест предстоятельского служения в этот непростой для Украины исторический период.

Желаю Вашему Высокопреосвященству душевных и телесных сил, мира, радости и помощи от всемилостивого и всещедрого Небесного Отца.

С братской любовью о Господе

† СВЯТОСЛАВ