Нынешнее паломничество к Патриаршему собору УГКЦ будет наполнено молитвой за мир (программа)
16-17 августа будет проведена II Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве.
Паломничество будет иметь духовно-историческую окраску. Поэтому и начнется оно открытием в крипте собора выставки, посвященной 25-летию выхода УГКЦ из подполья. Кроме этого, паломники будут молиться за мир в Украине и за погибших на Майдане и Востоке Украины. Завершится паломничество в воскресенье, 17 августа, Архиерейской Божественной Литургией, которую возглавит Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Ее в прямом эфире будет транслировать «Живе.ТБ». После этого освятят воду в Днепре.
Приглашая верующих принять участие в паломничестве к Патриаршего собора, Предстоятель Церкви подчеркнул, что этот храм стал сердцем греко-католической церковной общины, центром украинского мира, особенно в драматические времена Майдана.
«Приглашаю всех верующих и тех, кто чувствует духовную связь с этим центром украинского мира, прибыть сюда и почувствовать, как бьется сердце нашей Церкви в Киеве на берегах Днепра», - сказал Блаженнейший Святослав в видеоблоге для «Живого.ТБ», приглашая верующих принять участие в паломничестве к Патриаршему собору в Киеве.
Программа
Суббота, 16 августа
7.30-13.00 Регистрация участников.
8.00 Святая Литургия в Соборе
10.00 и 12.00 Святая Литургия в Соборе для гостей-паломников (при необходимости)
13.00 Открытие выставки к 25-летию выхода из подполья УГКЦ: Украина, УГКЦ и Апостольская Столица
14.00 Начало трансляций мультимедийных фильмов для детей из серии «Духовное намистто», компания «ART-Video» (актовый зал под Собором)
- Катехизическая программа для детей
- Публицистические фильмы из серии о «Подполье УГКЦ»
15.00 Творческая программа:
- Шевченковские чтения
- экскурсии по городу Киеву и в музей Т.шевченко
18.00 Всенощное Богослужение.
21.00 Панихида по погибшим на Майдане и Востоке Украины.
22.00 Исповедь. Ночные бдения за мир и единство Украины:
- Молебен Пресвятой Богородице
- Северная
- Иисусова молитва с размышлением
- Четки с размышлением
Воскресенье, 17 августа
7.30 Святая Литургия
Святая Литургия 9.00
11.00 Архиерейская Святая Литургия
Восстановления крестных обетов
Освящение воды в Днепре