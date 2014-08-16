Нынешнее паломничество к Патриаршему собору УГКЦ будет наполнено молитвой за мир (программа)

16-17 августа будет проведена II Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве.

Паломничество будет иметь духовно-историческую окраску. Поэтому и начнется оно открытием в крипте собора выставки, посвященной 25-летию выхода УГКЦ из подполья. Кроме этого, паломники будут молиться за мир в Украине и за погибших на Майдане и Востоке Украины. Завершится паломничество в воскресенье, 17 августа, Архиерейской Божественной Литургией, которую возглавит Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Ее в прямом эфире будет транслировать «Живе.ТБ». После этого освятят воду в Днепре.

Приглашая верующих принять участие в паломничестве к Патриаршего собора, Предстоятель Церкви подчеркнул, что этот храм стал сердцем греко-католической церковной общины, центром украинского мира, особенно в драматические времена Майдана.

«Приглашаю всех верующих и тех, кто чувствует духовную связь с этим центром украинского мира, прибыть сюда и почувствовать, как бьется сердце нашей Церкви в Киеве на берегах Днепра», - сказал Блаженнейший Святослав в видеоблоге для «Живого.ТБ», приглашая верующих принять участие в паломничестве к Патриаршему собору в Киеве.

Программа

Суббота, 16 августа

7.30-13.00 Регистрация участников.

8.00 Святая Литургия в Соборе

10.00 и 12.00 Святая Литургия в Соборе для гостей-паломников (при необходимости)

13.00 Открытие выставки к 25-летию выхода из подполья УГКЦ: Украина, УГКЦ и Апостольская Столица

14.00 Начало трансляций мультимедийных фильмов для детей из серии «Духовное намистто», компания «ART-Video» (актовый зал под Собором)

- Катехизическая программа для детей

- Публицистические фильмы из серии о «Подполье УГКЦ»

15.00 Творческая программа:

- Шевченковские чтения

- экскурсии по городу Киеву и в музей Т.шевченко

18.00 Всенощное Богослужение.

21.00 Панихида по погибшим на Майдане и Востоке Украины.

22.00 Исповедь. Ночные бдения за мир и единство Украины:

- Молебен Пресвятой Богородице

- Северная

- Иисусова молитва с размышлением

- Четки с размышлением

Воскресенье, 17 августа

7.30 Святая Литургия

Святая Литургия 9.00

11.00 Архиерейская Святая Литургия

Восстановления крестных обетов

Освящение воды в Днепре

Департамент информации УГКЦ