В УГКЦ открыты к диалогу с новым Предстоятелем УПЦ

В УГКЦ внимательно следили за ходом процесса избрания нового Предстоятеля УПЦ. Как сообщает Департамент информации УГКЦ, об этом сказал о. д-р Игорь Шабан, глава Комиссии УГКЦ по делам единства христиан. По его словам, УГКЦ не безразлично происходящее в жизни Церкви-сестры, поскольку две Церкви укоренены в первоначальной Киевской Церкви Владимирова Крещения.

«Учитывая наши прежние хорошие отношения с УПЦ, мы небезосновательно ожидаем их развитие и углубление. УГКЦ открыта к диалогу с новым Предстоятелем УПЦ», - отметил о. Игорь.

Он также выразил надежду, «что последние необъективные заявления Русской Православной Церкви об ухудшении межконфессиональной ситуации в Украине никак не повлияют на нового Предстоятеля» и он в дальнейшем будет развивать начатые его предшественником шаги к объединению Церквей киевской традиции.

Митрополита Онуфрия с избранием от имени УГКЦ также поздравилБлаженнейший Святослав и выразил надежду на «продолжение работы во имя сохранения мира и консолидации украинского общества, начало настоящего диалога и поисков путей единения всех наследников киевского христианства».