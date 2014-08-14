Папа Римский отправился в Южную Корею, где будет молиться о ее примирении с Северной Кореей

Папа Франциск начал пятидневный визит в Южную Корею, католическая община которой растет самыми быстрыми темпами в Азии. Об этом сообщает Украинское Радио.

В аэропорту Папу встретила южнокорейский президент Пак Кын Хе. Во время визита, который стал первым папским визитом в Азии за 15 лет и первым за 25 лет - в Южную Корею, Франциск проведет мессу и помолится за примирение между Северной и Южной Кореями.

По оценкам, 10 процентов населения Южной Кореи являются католиками, и Ватикан надеется, что этот визит будет способствовать распространению католицизма во всей Азии, в частности, в Китае.