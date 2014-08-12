Глава УГКЦ пригласил верующих принять участие в паломничестве к Патриаршему собору в Киеве

"В прошлом году произошло историческое событие - мы освятили Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Этот собор, как первопрестольный храм нашей Церкви, стал сердцем нашей греко-католической церковной общины, центром украинского мира, особенно в драматические времена Майдана. Именно тогда этот храм служил родительским домом для тех, кто нуждался в убежище".

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, об этом сказал Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в видеоблоге для «Живого.ТБ», приглашая верующих принять участие в паломничества к Патриаршему собору в Киеве.

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Накануне праздника Преображения Господня, как отметил Предстоятель Церкви, УГКЦ будет отмечать первую годовщину освящения этого собора. Таким образом, согласно решению Синода Епископов УГКЦ, состоится паломничество к храму Воскресения Христова.

«Будем литургически праздновать это праздник обновления нашего храма. По этому случаю приглашаю всех верующих и тех, кто чувствует духовную связь с этим центром украинского мира, прибыть сюда и почувствовать, как бьется сердце нашей Церкви в Киеве на берегах Днепра», - сказал Блаженнейший Святослав.

Добавим, что 16-17 августа 2014 года будет проведено II Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве. Программа паломничества в этот раз начнется с открытия в крипте собора выставки, посвященной 25-летию выхода УГКЦ из подполья. Завершится паломничество в воскресенье, 17 августа, Архиерейской Божественной Литургией, которую возглавит Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. После этого освятят воду в Днепре.