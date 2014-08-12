Иисус учил нас, что мы «способны творить чудеса», напомнил Папа Римский

Вера дает нам уверенность в присутствии Иисуса, Его рука, которая простирается, чтобы вырвать нас от опасности. На это Папа Франциск обратил внимание перед молитвой «Ангел Господень» 10 августа, комментируя евангельский рассказ святого Матфея о том, как Иисус среди бури пришел к апостолам по воде и позволил Петру ступать морскими волнами.

«Этот рассказ, - отметил Святейший Отец, - является прекрасной иконой веры апостола Петра. Он идет по воде! Полон доверия и готовности ответ на призвание Господне позволяет творить удивительные вещи».

Иисус учил нас, что мы «способны творить чудеса», имея веру в Него и в Его слово.

«В личности Петра, - добавил он, - с его порывами и слабостями, описана наша вера: всегда хрупкая и убогая, беспокойная, и не смотря на все - победная, вера христианина шагает навстречу воскресшему Господу, среди бурь и опасностей мира».

"Иисус всегда с нами, возможно, скрыто, но - присутствует и готов поддержать нас», - подытожил Папа.

По материалу Радио Ватикан