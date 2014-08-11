Глава УГКЦ возглавил торжества по случаю 100-летия со дня рождения Блаженнейшего Мирослава Ивана Кардинала (Любачивского)

"Мы благодарны сегодня этой долинской земле за то, что дала УГКЦ и украинскому народу такого проводника, каким был Отец и Глава УГКЦ Мирослав Иван (Любачивский). В этот день мы освящаем впервые в истории нашей Церкви памятник, воздвигнутый в его честь. Ведь Церковь святой долг помнить своих наставников и благодарить Бога за дар жизни и служения".

Об этом сказал Глава и Отец Блаженнейший Святослав в проповеди во время Архиерейской Божественной Литургии, состоявшейся в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в Долине, что на Ивано-Франковщине, 10 августа 2014 года по случаю 100-летия от дня рождения Блаженнейшего Мирослава Ивана Кардинала (Любачивского).

Продолжая проповедь, Первоиерарх Церкви отметил то, что сегодня многие люди спрашивают себя о том, как можно быть святым в грешном мире. «Жить по-христиански значит возлагать всю свою надежду на Бога. Это означает то, насколько человек совмещенная венцом веры со своим Спасителем, настолько она способна преодолеть зло добром», - пояснил он.

Размышляя о жизни Кардинала Мирослава Ивана Глава УГКЦ отметил, что слова «Господь - крепость моя» - стали лозунгом жизни его предшественника. По словам проповедника, когда Блаженнейший Мирослав Иван оставил Долину, он окунулся в бурную жизнь стрыйской гимназии, где творились закоулки украинского освободительного движения. Впоследствии он учился во Львовской Богословской Академии. Потом в самые опасные годы в Европе учился в Австрии и Риме. «Всю свою жизнь он шел поверх разбушевавшегося моря, полностью доверяя свою жизнь Богу. Именно его Господь призвал вернуть в княжеский Львов центр УГКЦ из изгнания домой», - добавил он.

По словам Блаженнейшего Святослава, впоследствии «этот проводник УГКЦ и народа триумфально вернулся на Родину, которая тоже тогда была похожа на бушующее море». «Однако он с фигурой молитвенного и кроткого старца, держа Иисуса за спасительную руку, вел лодкой Церкви», - подчеркнул Предстоятель Церкви.

Напоследок Блаженнейший Святослав добавил, что именно Кардинал Мирослав Иван 20 лет назад поставил его в сан иерея, а впоследствии направил теперешнего главу УГКЦ на студии до Рима.

«Сокровище жизни Блаженнейшего Мирослава Ивана важно сделать сокровищем личной жизни верующих людей в современном мире», - сказал в конце проповеди Глава Церкви.

Торжества по случаю 100-летия от дня рождения Блаженнейшего Мирослава Ивана Кардинала (Любачивского) продолжились освящением памятника в его честь. После этого Глава Церкви пообщался с представителями местных масс-медиа.

Чуть позже Блаженнейший Святослав освятил памятник супругам Емельяну и Татьяне Антоновичам.

Добавим, что Емельян Антонович в свое время реконструировал корпус Бакалаврской библиотеки Киево-Могилянской академии, реставрировал здания Львовской национальной библиотеки имени Василия Стефаника, в Долине восстановил церковь XVII века, музей «Бойковщина» им. Татьяны и Емельяна Антоновичей и памятник «Борцам за волю Украины». Более полусотни известных деятелей в области украинской истории, политики и культурологии удостоены наград Фонда Антоновичей. Супруги основали ее в США три десятилетия назад. Лауреатами премии стали такие знаковые фигуры отечественной литературы, как Василий Барка, Василий Стус, Иван Дзюба, Николай Винграновский, Иван Драч, Юрий Андрухович, Оксана Забужко. Среди неукраинцев ею наградили авторитетного политика Збигнева Бжезинского за книгу «Большая ошибка: рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке».

Департамент информации УГКЦ