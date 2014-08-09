В Донецке во время обстрела пострадал кафедральный собор УГКЦ

В Донецке во время обстрела террористов пострадал кафедральный собор УГКЦ Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает греко-католический сайт РИСУ, инцидент произошел вчера в час дня.

Местные греко-католики сообщили, что снаряд попал на церковный двор, в результате взрыва повреждены ворота. Взрывная волна также повыбивала оконные стекла в административном помещении храма. К счастью, обошлось без жертв - на момент артобстрела людей на территории собора не было.

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ возведен в 2003 году. С августа этого же года его освятили. Чин освящения осуществил тогдашний Патриарх Любомир (Гузар) в присутствии 8 епископов, большого количества священников и мирян из разных уголков Украины.