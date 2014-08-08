Новый епископ УГКЦ возглавит Пармскую епархию

7 августа в Ватикане сообщено о том, что Святейший Отец Франциск назначил всечестного отца Богдана Даниила, из клира Стемфордской епархии УГКЦ в США, прежнего ректора Стемфордской духовной семинарии святого Василия Великого, Правящим епископом епархии Святого Иосафата в Парме УГКЦ в США.

Отец Богдан Иван Даниил родился 22 мая 1971 года в г. Гижицко (Варминско-Мазурское воеводство, Польша). Вырос в г. Перемышле, где получил начальное и среднее образование.

После окончания лицея в 1990 году поступил в Митрополичьей семинарии в г. Люблине. Кроме того, изучал философию в Люблинском католическом университете Иоанна Павла II. В 1992 году, эмигрировав с семьей в Соединенные Штаты Америки, продолжил богословское образование в Католическом университете Америки (жил в Украинской католической семинарии святого Йосафата в Вашингтоне). В 1996 году получил степень бакалавра богословия.

1 октября 1996 года в часовне Стемфордской семинарии святого Василия Великого был рукоположен на священника (святитель владыка Василий (Лостен), тогда Епарх Стемфордский УГКЦ). Через год стал сотрудником в церкви Святого Михаила в Хартфорде (Коннектикут). В 1997 году назначен префектом студентов и прокурором колледжа при Семинарии святого Василия. От 2001-го до 2004 года - вице-ректор колледжа Семинарии святого Василия.

В 2004-2005 годах продолжил богословское образование и получил степень лиценциата богословия в Папском университете святого Фомы Аквинского в Риме. После возвращения в Стемфордской епархии в сентябре 2005 года был назначен ректором Стемфордской семинарии святого Василия Великого.

12 августа 2007 года Епарх Стемфордский Павел (Хомницкий) присвоил ему титул «преподобный протоиерей».

Отец Даниил также является секретарем Патриаршей комиссии духовенства Украинской Греко-Католической Церкви, членом рабочей группы для внедрения Стратегии развития УГКЦ до 2020 года «Живой приход - место встречи с живым Христом», директором Ассоциации украинских католиков в Америке и членом Лиги украинских католиков Америки.

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