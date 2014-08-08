Папа Римский назвал один из признаков христианина

В коротком четверговом сообщении, разосланном 7 августа через социальную сеть Твиттер, Папа Франциск напомнил верным о примере смирения святого Иоанна Крестителя, перефразируя его слова о том, что ему следует малеть, уступая место Христу.

«Христианин - это тот, кто умеет понизиться ради того, чтобы в его собственном сердце и в сердцах ближних рос Господь», - такое сообщение девятью языками получили пользователи упомянутой сети, которые подписались на учетную запись Папы, сообщает "Радио Ватикан".