Евангельские блаженства - это путь к счастью, напомнил Папа Римский

Евангельские блаженства - это путь, показанный Богом, как ответ на врожденное стремление человека к счастью.

На это обратил внимание Папа Франциск во время общей аудиенции 6 августа.

«Как Моисей заключил завет с Богом силой закона, полученного на горе Синай, так же и Иисус на холме на берегу Галилейского озера, вручает Своим ученикам и народу новое учение, которое начинается блаженствами», - сказал Святейший Отец.

Он добавил: «Блаженства - это путь, который указывает Господь Бог, как ответ на врожденное стремление человека к счастью, и они совершенствуют заповеди Ветхого Завета».

По словам Папы, христиане, обычно, знают Десять Заповедей, изучая их во время катехизации, но не привыкли повторять Евангельские Блаженства, поэтому он предложил повторить их, чтобы запечатлеть в наших сердцах».

По материалам сайта "Радио Ватикан".