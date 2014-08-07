Глава УГКЦ просит молиться за христиан в Ираке

Откликаясь на призыв Патриарха Вавилона Халдейского и Архиепископа Багдадского Луиса Сако и представителей международной католической благотворительной организации «Церковь в нужде», по благословению Главы и Отца УГКЦ Блаженнейшего Святослава 6 августа греко-католики молились за христиан, которые в настоящее время страдают от одной из самых страшных атак нашего времени в Ираке.

Как ранее сообщал Патриарх Луи Сако, ситуация в Ираке становится все сложнее, однако «мир, кажется, совершенно не волнует». Тем временем Абу Бакр аль-Багдади, самопровозглашенный лидер исламского халифата, призвал к глобальному джихаду. Объявляя, что его следующей целью будет завоевание Рима, призвал всех мусульман присоединиться к созданию исламского государства. Он также призвал последователей ислама, чтобы во время рамадана активизировали нападения на неверных.

Департамент информации УГКЦ