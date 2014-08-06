Греко-католики готовятся к празднованию 25-летия выхода УГКЦ из подполья

16-17 августа состоится II Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, программа паломничества в этот раз начнется с открытия в крипте собора выставки, посвященной 25-летию выхода УГКЦ из подполья.

Кроме этого, в первый день паломничества в зале под храмом будут транслировать документальные фильмы о жизни УГКЦ. Продолжится первый день паломничества фестивалем хоров, который будет касаться тематики поэзии Кобзаря (сцена на территории собора). В конце - Вечерня, Утреня и Панихида по погибшим на Майдане и Востоке Украины. Вечер продолжится духовно-художественной программой и ночным бдением.

Завершится паломничество в воскресенье, 17 августа, Архиерейской Божественной Литургией, которую возглавит Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. После этого освятят воду в Днепре.

Напоминаем, что в соответствии с решением Постоянного Синода Епископов УГКЦ, который состоялся 2013 года в Княжичах возле Киева, во время Международного всецерковного паломничества к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве по случаю 1025-летия Крещения Руси-Украины, 18 августа 2013 года, освятили здание этого храма. Краеугольный камень собора Воскресения Христова был заложен в 2002 году. Храм строился «соборно» - на пожертвования верующих украинцев со всего мира. Много жертвователей только во время освящения впервые увидели главный храм своей Церкви.

В прошлом году, на первое Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве, прибыло более 20 тысяч паломников и более 700 священников.