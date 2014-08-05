Всем, кто ищет счастье, Папа Римский советует "успокоиться и перестать навязывать другим свой образ мыслей"

Папа Римский Франциск дал интервью аргентинскому изданию Viva, в котором, поделился своими секретами счастья. Их десять.

Понтифик посоветовал всем, кто ищет счастье, "выключить телевизор, успокоиться и перестать навязывать другим свой образ мыслей".

Один из советов от Папы - "двигайся вперед и пусть другие делают то же самое". Или "живи сам и дай жить другим".

Затем, по мнению Франциска, следует быть щедрым и открытым в общении с другими людьми. "Если ты погружаешься в себя, ты рискуешь стать эгоцентричным. А стоячая вода начинает гнить", – отметил понтифик.

Папа Римский советует всегда действовать спокойно.

Кроме того, Папа Римский пожелал своим современникам "здорового отдыха". Он напомнил также, что воскресенье является выходным днем, и предостерег трудящихся от работы в этот день.

Франциск также призвал заботиться о живой природе.

Папа Римский призвал людей мыслить позитивно.

Понтифик предостерег верующих людей от обращения всех подряд в свою веру. Он призвал уважать чужое мировоззрение.

И, в заключении, Папа Римский отметил, что человек, желающий быть счастливым, должен работать ради мира.

"Мы живем во времена многих войн. Мы должны прокричать призыв к миру. Иногда создается впечатление, что мир бездеятелен, но это не так. Мир всегда динамичен", – заключил понтифик.

По материалу vesti.ru