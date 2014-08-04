Папа Римский написал в Твиттере: Когда не поклоняемся Богу, то становимся поклонниками чего-то другого

Папа Франциск напомнил о том, что в жизни человека на первом месте должен быть Господь Бог.

Как сообщает "Радио Ватикан", 2 августа через учетную запись Папы в социальной сети Твиттер, который ведется на девяти языках, было распространено следующее: «Когда не поклоняемся Богу, то становимся поклонниками чего-то другого. Деньги и власть являются идолами, которые часто занимают место Бога».