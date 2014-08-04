Состоялось патриаршее паломничество УГКЦ к Галицкой чудотворной иконе Божьей Матери

В субботу, 2 августа, началась Всеукраинское патриаршее паломничество к Галицкой чудотворной иконе Божьей Матери в с. Крилос (Древний Галич) за мир в Украине.

Участники паломничества начали свой поход после совместной молитвы на Архиерейской Службе в Архикафедральном соборе Святого Воскресения г. Ивано-Франковска, которую возглавил Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь (Возьняк).

Получив благословение владыки Игоря, колонна паломников отправилась в Крилос.

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Во второй день паломничества после обедни в кафедральном соборе Святой Троицы в Дрогобыче в. Тарас Гарасимчук, канцлер Самборско-Дрогобычской епархии, поздравил паломников, "которые уже девятый раз преодолевают более 200 км от Самбора в Зарваницу, от одной чудотворной иконы к другой. И поблагодарил паломникам за их миссию, что они идут и свидетельствуют Христа.

"Пусть это паломничество будет моментом примирения с собой, с ближними. Обязательно вспомните тех, с кем живете, с кем общаетесь. Вам кажется, что вы просто идете. Однако по дороге вы встречаете людей, и засеваете Слово Божье", - отметил отец Тарас.

Как отметил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, Божий украинский народ путешествует от рабства к свободе: «В эту поездку мы пустились более 20 лет назад, и, возможно, еще существует много перед нами трудностей. Однако Господь есть между нами. Он есть тот, который животворит, и Его присутствие - залог нашей непобедимости, нашей силы и надежды».

3 августа в с. Крилос (Древний Галич), что на Ивано-Франковщине, во время архиерейской Божественной Литургии состоялась хиротония Епископа-помощника Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ Иосафата (Мощича).

За два дня паломники прошли более шестидесяти километров по маршруту Самбор - Броница - Дрогобыч - Рощи Верхние - Стрый.

В паломничестве участвовали мигранты из Италии, Португалии, Польши, Чехии, Великобритании, Канады, США, Греции, Испании, России и их дети, представители Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Кировоградской областей.

По материалам департамента информации УГКЦ