Глава УГКЦ призывает украинцев не бояться защищать свою Родину

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав призывает украинцев не бояться защищать свою Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава УГКЦ сказал сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции.

«Мы просим Бога, чтобы украинцы не боялись защищать свою Родину», - сказал глава церкви.

По его словам, мы впервые ”в послевоенные годы столкнулись с ситуацией, когда нужно свою жизнь отдавать, кровь проливать за независимость своей Родины”.

”В таких обстоятельствах, очевидно, люди чувствуют страх, люди чувствуют неуверенность, не знают, что завтра с ними произойдет. Будет ли этот конфликт угасать или ухудшаться, - отметил Глава УКГЦ Святослав. - Поэтому слово, которое сегодня церковь несет, - это слово надежды. Надежды на то, что Бог с нами. Что сила Божья способна затушить любые конфликты, любые противостояния. И тот народ, который надеется на Бога, с одной стороны, является непобедимым. А с другой стороны, он способен защитить свою страну, свое государство”.

По его мнению, у церкви в настоящее время есть ”два призыва”. ”Хотим, чтобы наше духовенство было сегодня с нашим войском, - сказал Патриарх УГКЦ, - Ведь мы сегодня отвечаем за духовные потребности военнослужащих. С другой стороны, мы просим, чтобы украинцы не боялись защищать свою Родину. Мы знаем, как эта частичная мобилизация, объявленная нашим президентом, Верховной Радой Украины, по-разному была воспринята. Но мы должны сегодня защищать свою Родину. Без нас Украину никто не защитит”.

Отвечая на вопрос о беженцах, блаженнейший Святослав отметил, что их ”нужно воспринимать как братьев и сестер”. ”Не имеем права делить украинцев на восточных и западных, - отметил он. - Не имеем права говорить: кто больше, а кто меньше должен защищать Украину. Мы сегодня должны смотреть на эти обстоятельства общественной жизни глазами христианской солидарности. Только когда будем вместе, будем едины, тогда наше государство сможет преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами”.

Глава УККЦ Святослав события на Донбассе назвал ”большой трагедией”. ”Это большая трагедия, - добавил он. - Каждый день мы слышим о новых жертвах. Мы не имеем права привыкнуть к убийству, мы не имеем права воспринимать сообщения о смерти через призму статистики. Потому что за каждым убитым: военнослужащим или мирным жителем Луганска или Донецка - стоит человек, стоит драма семьи, родных и близких. Поэтому не имеем права спокойно воспринимать такую информацию, а нужно делать все, чтобы остановилось кровопролитие”.

”Как это сделать? Мы сегодня не имеем простого рецепта. На сложные вопросы - нет простых ответов. Но мы христиане, мы молимся, и мы чувствуем силу той молитвы, как Господь Бог за последних полгода нас выслушивает. Мы как христиане эту трагедию передает в руки Божьи, и молимся и служим ближнему”, - отметил глава церкви.

Сегодня глава УГКЦ принял участие во Всеукраинском молебне чудотворной иконе Галицкой Божьей Матери и в освящении епископа-помощника Ивано-Франковского митрополита Иосафата Мощича.