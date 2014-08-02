В УГКЦ призвали участников паломничества в Зарваницу молиться за единство и мир в Украине

Председатель Пасторально-миграционного отдела владыка Иосиф (Милян) призвал прихожан молиться за единство и мир в Украине. Об этом заявил епископ по окончании Божественной Литургии в самборском храме Рождества Богородицы, после которой началось IX Международное пешее паломничество семей мигрантов из Самбора в Зарваницу.

Нынешнее паломничество проходит под лозунгом «Боже, нам единство подай».

«Я желаю вам, чтобы Бог стал вашей силой и благословил всех нас на единство. Попробуйте объединиться все в паломничестве, в молитве. Должны помнить, что единство, как и построение Царства Божьего здесь, на земле, зависит от каждого из нас", - отметил владыка Иосиф в своем слове к паломникам.

Он также отметил, что для господства единства необходимо воспитать в себе общественный способ мышления: заботиться и переживать, кроме себя, и за ближнего, ведь именно на двух основных заповедях - любви к Богу и к ближнему - построен Божий закон.

Владыка Иосиф призвал прихожан молиться за Украину и "за единство, за мир и покой, в которых нуждается сегодня каждый украинец".

В своем слове епископ вспомнил вдохновителя паломничества - исполнительного секретаря в ПМВ. Василия Поточняка.

Владыка Иосиф пожелал паломникам ровных дорог и легкого паломничества. "Пусть Бог услышит ваши молитвы. Пусть за вашими молитвами и с каждым шагом в Украине прибавится, а не отнимется. С Богом!" - благословил участников паломничества Председатель ПМО.

Напомним, IX Международная пешее паломничество семей мигрантов из Самбора в Зарваницу, которое организовал Пасторально-миграционный отдел в сотрудничестве с Каритас Самборско-Дрогобычской епархией и Международным сообществом семей мигрантов, длится от 1 до 10 августа. Общее расстояние - 250 км. Из Самбора отправилось 365 паломников, самому младшему участнику паломничества - 6 лет, самому старшему - 81 год.

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