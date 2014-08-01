Недопустимо презирать и ненавидеть жителей восточных областей Украины - Блаженнейший Любомир (Гузар)

Необъявленная война поставила украинцев перед необходимостью меняться. Ведь многие из нас были «советскими» людьми, которые привыкли к тому, чтобы ни о чем не думать, что о них заботится государство, а их главная задача - потреблять. Зато нам важно понять: если мы не будем делать что-то хорошо, с нас ничего не получится. Об этом сказал Блаженнейший Любомир (Гузар), Архиепископ-эмерит УГКЦ, в интервью для издания «Новое время», сообщает Департамент информации УГКЦ.

Блаженнейший Любомир считает, что недопустимо презирать и ненавидеть жителей восточных областей Украины. По его мнению, смешно и нелепо отвергать людей, которые долго живут в условиях тяжелого конфликта. «Двадцать лет назад дончане и луганчане также голосовали за единую и независимую Украину. Так кто дал нам право плохо о них говорить? Они наши соотечественники, им надо помочь, их надо поддержать», - отметил он.

Важнейший урок тяжелых событий в Украине духовный лидер УГКЦ видит в стремлении украинцев жить друг для друга. «Важно основательно перевоспитывать народ. Все мы должны этим воспитанием заниматься - государство, Церковь, каждый гражданин», - добавил он. Совместные усилия, направленные на возвращение к нормальной жизни, и являются, по его мнению, объединяющей идеей Украины.