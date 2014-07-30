УГКЦ активизирует помощь переселенцам из Крыма и Востока Украины

Владыка Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов и Администратор Патриаршей курии, отвечая на просьбу Благотворительного фонда «Каритас-Украина» и других благотворительных организаций, обратился к правящим епископам УГКЦ в Украине с призывом активизировать помощь вынужденно переселенным лицам из Крыма и Востока Украины.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Мы не знаем, когда остановится поток переселенцев и как долго те, кто уже сменили место жительства, не смогут вернуться к родным очагам», - отметил Владыка Богдан. В этой ситуации, - по его убеждению, - «важно обеспечить длительное сопровождение и поддержку упомянутым лицам».

По мнению епископа, феномен вынужденно переселенных лиц, вызванный военной агрессией против Украины, является новым до сих пор неведомым явлением, а потому является большим вызовом как для государственных органов власти, так и для Церкви. Все же, помогать этим лицам Церковь должна не только из чувства общенациональной и человеческой солидарности, но в первую очередь - учитывая заповедь любви, которую оставил своим ученикам Христос, повелевая «накормить голодного, напоить жаждущим, посетить больного, принять чужака».

«И хотя государство много делает для вынужденно переселенных лиц, очень часто одних только усилий государства не хватает. Эти люди нуждаются в человеческой солидарности, поддержки и понимания, чтобы не чувствовать себя одинокими и оставленными один на один с проблемами повседневной жизни в новых местах их проживания», - отметил Секретарь Синода Епископов УГКЦ.

Владыка Богдан попросил Правящих владык обдумать возможность предоставления лучшей духовной и социальной поддержки вынужденно переселенным лицам, привлекая к сотрудничеству как структуры Церкви на местах, так и общественные и благотворительные организации.

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