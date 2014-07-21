В Зарванице Предстоятель УГКЦ и премьер-министр Украины молились за мир

20 июля Архиерейской Божественной Литургией, которую возглавил Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, завершилась Всеукраинское Молодежное паломничество в Зарваницу.

В Богослужении приняли участие 16 архиереев УГКЦ и около 300 священников. Вместе со священнослужителями молились премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр культуры Евгений Нищук, председатель Тернопольской облгосадминистрации Олег Сиротюк, мэр Тернополя Сергей Надал и десятки тысяч паломников из разных уголков Украины и из-за рубежа.

Значительная часть верующих шла к Зарванице пешком. Самая большая группа, около 2000 человек, традиционно совершила пешее паломничество от Архикафедрального собора Тернополя. Больше всего времени в дороге провели паломники из Хмельницкого. К Зарванице они шли почти неделю. Шли в основном молодые люди, другие - приехали на автобусах, автомобилях и велосипедах.

В этом году паломничество было приурочено 25-й годовщине легализации УГКЦ. Также Блаженнейший Святослав провозгласил блаженного священномученика Василия Величковского покровителем пенитенциарного служения УГКЦ. Во время встречи с молодежью, по ходу со свечами к монументу на чудотворном месте, Панихиды за героев Небесной сотни, Архиерейской Литургии перед собором Зарваницкой Божьей Матери Предстоятель УГКЦ призывал верующих к усиленной молитве за Украину.

В ночь на 20 июля более 10 тысяч молодых паломников приняли участие в «Молодежном молитвенном Майдане» на Певческом поле Зарванице. Такое число молодежи стало неожиданностью и для самих организаторов. Молодые паломники не только заполнили трибуны Певческого поля, но и разместились на земле прямо перед сценой. Все ради духовно-патриотической программы, которую подготовила комиссия по делам молодежи Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ вручил знаки отличия (памятные медали и грамоты) духовенству и мирянам по случаю 25-летия выхода УГКЦ из подполья.

о. Олег Харишин, руководитель пресс-службы Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ

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