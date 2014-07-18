Более тысячи тернополян отправились на Всеукраинское богомолье в Зарваницу.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с движением колонны в центре города перекрыто движение транспорта.

В 7 утра паломники помолились на литургии в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, где на добрую дорогу их благословил архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк.

После богослужения паломники, под исполнение духовных песен, с мощами Блаженного Василия Величковского отправились в Зарваницу.

Колонну сопровождают милиционеры и медики. По дороге к ним присоединятся верующие других областей и окружающих сел.

На ночлег паломники остановятся в Струсове.

19 июля ближе к обеду паломнику войдут в Зарваницу, где в 16.00 их будет приветствовать патриарх УГКЦ блаженнейший Святослав.

В этом году будет обеспечена онлайн-трансляция мероприятий, которые будут проходить в рамках Всеукраинского богомолья, чтобы все, кто не сможет присутствовать в Зарванице, могли хотя бы таким образом приобщиться к богомолью и почувствовать особую атмосферу общей молитвы.

Нынешнее богомолье посвящено 25-летию выхода УГКЦ из подполья. Во время богомолья будут отмечать епископов и священников, которые активно участвовали в церковной жизни во время преследований.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинское богомолье сюда приходит около 100 тысяч паломников.