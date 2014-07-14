Глава УГКЦ в Бразилии совершил Чин интронизации нового правящего епископа

13 июля Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав, в Прудентополе (Бразилия), совершил Чин интронизации владыки Мирона (Мазура) на Епарха епархии Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы. Событие произошло в теперь уже кафедральном соборе Непорочного Зачатия.

После интронизации началась Архиерейская Божественная Литургия, которую с Главой УГКЦ сослужили владыка Владимир (Ковбич), Архиепископ и Митрополит архиепархии Святого Иоанна Крестителя, владыка Даниил (Козлинский), Апостольский администратор епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Аргентине, римо-католические епископы Бразилии и многочисленное духовенство новообразованной епархии.

В проповеди Блаженнейший рассказал, что новая структурная единица УГКЦ создана, учитывая новые вызовы УГКЦ в Бразилии. Он призвал молиться за успешное развитие епархии Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы: «Молитесь о том, чтобы жизнь УГКЦ с созданием этой новой епархии активизировалось и имела хорошие плоды в будущем».

15 июля подобное торжество пройдет в еще одном бразильском городе Куритибе. В этот день состоится интронизация владыки Владимира (Ковбича) на Архиепископа и Митрополита архиепархии Святого Иоанна Крестителя.

Как мы сообщали, Блаженнейший Святослав прибыл в Бразилию 10 июля. Главная цель визита Главы УГКЦ - введение в новое правительство владык Владимира (Ковбича) и Мирона (Мазура).

Департамент информации УГКЦ