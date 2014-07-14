В Тернопольской области молния попала в крест церкви и вызвала задымление. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, инцидент произошел 12 июля в селе Головчинцы Залещицкого района. Молния попала в крест колокольни храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви.

В результате попадания сильного разряда возникло задымление в системе молниезащиты, и все же она выполнила свое предназначение – перехватила молнию и предупредила серьезный пожар.

На место происшествие были вызваны дежурные караулы местной пожарной команды поселка Толстое и 15-й государственной пожарно-спасательной части управления ГСЧС, которые ликвидировали последствия задымления и предотвратили пожар.