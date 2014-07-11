Во время паломничества в Зарваницу будет оглашен покровитель тюремного капелланства

Ежегодно десятки тысяч паломников из Украины и из-за рубежа собираются для совместной молитвы в Марийском духовном центре Зарваница. В этом году Всеукраинское и Молодежное паломничество состоится 19-20 июля, сообщает департамент информации УГКЦ.

В это время верующие Украинской Греко-Католической Церкви смогут посвятить себя Богу, задуматься над своей жизнью, принести просьбы о прощении своих грехов и об исполнении желаний.

И особой она станет для тюремных священников, ведь именно в эти дни блаженный священномученик Василий Величковский будет провозглашен покровителем тюремных капелланов УГКЦ.