Во время паломничества в Зарваницу будет оглашен покровитель тюремного капелланства
11:33, 11 июля 2014Католицизм
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Ежегодно десятки тысяч паломников из Украины и из-за рубежа собираются для совместной молитвы в Марийском духовном центре Зарваница. В этом году Всеукраинское и Молодежное паломничество состоится 19-20 июля, сообщает департамент информации УГКЦ.
В это время верующие Украинской Греко-Католической Церкви смогут посвятить себя Богу, задуматься над своей жизнью, принести просьбы о прощении своих грехов и об исполнении желаний.
И особой она станет для тюремных священников, ведь именно в эти дни блаженный священномученик Василий Величковский будет провозглашен покровителем тюремных капелланов УГКЦ.
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