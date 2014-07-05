В Донецке исчез греко-католический священник – отец Тихон, в миру Сергей Кульбака, который регулярно принимал участие в Молитве за Украину.

Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил донецкий пастор Сергей Косяк. «Пропал греко-католический священник Отец Тихон (Сергей Кульбака). Вчера (3 июля) утром он выехал на своем автомобили в неизвестном направлении, по сей час на связь не выходит, телефон отключен. Родственникам, друзьям и духовенству о своих намерениях покинуть город Донецк о. Тихон не сообщал, в приходе где обычно он служит, не появлялся»,- написал Косяк.

Он напомнил, что «до этого в адрес отца Тихона не однократно поступали угрозы, так же злоумышленниками был расписан краской с угрозами и оскорблениями его автомобиль». По словам пастора, отец Тихон так же является секретарем межконфессионального «Совета церквей и религиозных организаций Донецкой области», общественным деятелем, одним из организаторов молитвенного марафона в Донецке.

«На данный момент, мы активно занимаемся его поисками и большая просьба ко всем – молитесь»,- написал Косяк. Он также сообщил, что «из достоверных источников известно, что по больницам, моргам и по райотделам милиции отец Тихон не проходил», и призвал всех содействовать поиску отца Тихона.