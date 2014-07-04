В Венгрии состоится конференция, где соберутся новозаветные исследователи со всего мира

Генеральная конференция "Объединение новозаветных исследований" состоится 2-9 августа 2014 г. в Венгрии. Как сообщает Католический обозреватель, университетский город Сегед примет специалистов по Новому Завету, которые обсудят последние открытия, а также актуальные вопросы и темы библейских исследований.

Нынешняя встреча станет уже 69-й на эту тематику. Ожидается, что прибудет около 300 участников из пяти континентов, которые будут представлять 130 университетов из 55 стран, в том числе из Индии, Китая, Ганы, России, Мексики и Южной Кореи. Среди многих знаменитых гостей будут: посол Израиля в Венгрии Илан Мор и православный епископ из сербского Нови-Сад Ириней. Патронат над конференцией взял Президент Венгрии Янош Адер.

В ходе встречи будет презентована книга "Библия и экономика", изданная на английском и немецком языках. Она содержит исследования на эту тему 39 ученых со всего мира. Крупнейшие европейские и американские издатели представят в рамках форума свою продукцию.

"Объединение новозаветных исследований" был основан в Оксфорде в 1945 г. С ним сотрудничают 700 университетов. Уже решено, что дальнейшие ассамблеи состоятся: в 2015 г. в Амстердаме и в 2016 г. - в Монреале.