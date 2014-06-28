СБУ рассекретила уголовные дела в отношении Шептицкого и Горчинского

Руководство архива Службы безопасности Украины передало УГКЦ копии архивных уголовных дел в отношении блаженного священномученика о. Климентия Шептицкого и о. Емельяна Горчинского. Ранее свободного доступа к этим документам не было.

Передача копий документов состоялась в рамках учебно-практического семинара "Мученики - источник свободы церкви", который прошел в Василианском монастыре в с. Брюховичи, что под Львовом.

По словам директора Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Игоря Кулика, к документам советского периода о репрессиях священнослужителей будет предоставлен свободный доступ и осуществлено максимальное содействие в работе:

- Архив СБУ способствует беатификации и канонизации украинских святых. Мы готовы к сотрудничеству для выявления, копирования и передачи УГКЦ всего массива архивных материалов, что сохраняются в ОГА СБУ и касаются репрессий против церкви, отметил Кулик.

Как известно, в 2001 году в УГКЦ были признаны священномучениками 26 человек, пострадавших во времена коммунистических гонений в Украине между 1935-1973 гг, и погибших как мученики за веру.

gazeta.ua