Папа Римский отлучил от церкви всех членов итальянской мафии

Папа Римский Франциск заявил об отлучении от церкви всех членов итальянской мафии и обвинил их в «поклонении злу». Это заявление понтифик сделал во время однодневного визита в регион Калабрия на юге Италии, который состоялся в субботу, 21 июня.

Этот регион считают сердцем одного из крупнейших мафиозных синдикатов Италии Ндрангета. Годовой денежный оборот этого клана оценивается в 53 миллиарда евро. По некоторым данным, его объединяют связи с преступным миром 30 стран Европы, Латинской Америки и США. Именно против мафии Франциск выступил с рядом резких высказываний.

«С этим злом надо бороться. Его надо вытеснить и сказать ему «нет», - заявил понтифик во время открытой службы.

Франциск прибыл в Калабрии, чтобы встретиться с отцом трехлетнего мальчика, который в январе стал жертвой борьбы местных наркокланов. Парень, а также его дед и компаньонка были убиты выстрелом в голову. Тело ребенка, пристегнутое ремнем безопасности, нашли в сгоревшей машине Fiat Punto. По версии правоохранителей, инцидент стал следствием очередного конфликта местных наркокланов, а тройное убийство стало местью за непогашенный долг за наркотики. Отец погибшего парня и его мать находятся в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками.

После январского инцидента Папа Римский пообещал посетить проблемный регион на юге Италии, и в субботу выполнил свое обещание. Папа Франциск отправился в Калабрии несмотря на наличие опасений в окружении понтифика относительно безопасности этой поездки.

Это уже не первое выступление Папы Римского Франциска против организованной преступности, но наиболее резкое. Ранее, в 1993-м году, с резкой критикой деятельности сицилийской мафии выступил Папа Римский Иоанн-Павел II.

Официальный представитель Ватикана отец Чиро Бенедеттини пояснил, что слова понтифика об отлучении мафиози от церкви следует воспринимать не как формальный церковный указ, а скорее как прямой сигнал членам организованных преступных группировок. По словам Бенедеттини, они не могут быть причастными к церковным таинствам, ведь своими действиями они отошли от Бога, сообщает DW.

РИСУ