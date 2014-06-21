Во Львове отметят 100-летие со дня рождения Мирослава-Ивана кардинала Любачивского
00:47, 21 июня 2014Католицизм
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Во Львове 24 июня состоятся торжества к 100-летию со дня рождения Мирослава-Ивана кардинала Любачивского, бывшего главы УГКЦ.
Начнется празднование в 10.00 Архиерейской Божественной Литургией в архикафедральном соборе Святого Юра, которую возглавит Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ Игорь (Возняк). После молитвы, в 12.30 участники направятся к корпусу философско-богословского факультета Украинского католического университета (ул. Хуторивка, 35а). Праздничная академия начнется в 14.00 в конференц-зале УКУ.
Организатор: Институт экуменических студий и Институт истории Церкви Украинского католического университета.
Департамент информации УГКЦ
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