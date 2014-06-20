Во Львове построят экуменический комплекс имени Иоанна Павла II

Депутаты Львовского городского совета на сессии 19 июня утвердили Управлению Львовской Архидиезации Римо-Католической Церкви участок по ул. Пимоненко - ул. Хлебной для строительства экуменического комплекса имени Иоанна Павла II.

За согласование места размещения земельного участка площадью 0,45 га и предоставление разрешения на изготовление проекта землеустройства для строительства и обслуживания экуменического комплекса проголосовали 58 депутатов из 60 присутствующих.

Далее Управление Львовской Архидиезации Римо-Католической Церкви должно подать на утверждение в Львовский городской совет детальный проект землеустройства относительно отвода земельного участка.

Рису/Zaxid.net.